Demi Lovato entrou no time de celebridades que estão em campanha para ajudar Manaus (AM) durante a crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Nesta sexta-feira (15), a cantora convidou seus mais de 96 milhões de seguidores a contribuírem. “Vejo e ouço vocês!”, disse ela.

“Brasil, eu vejo e ouço vocês! Ajude se você puder!”, afirmou Demi ao compartilhar uma publicação sobre a crise de saúde nos Stories do Instagram.

A atitude recebeu elogios dos fãs da artista no Twitter. “Demi Lovato falando de Manaus, ela é extremamente necessária”, comentou um usuário identificado como Thalis.

Além da cantora, famosos como Whindersson Nunes, Felipe Neto, Bruno Gagliasso também estão contribuíndo com ações para auxiliar a capital amazonense, que enfrenta falta de oxigênio nos hospitais.

Confira a publicação e alguns tuítes sobre o caso:

“Brasil, eu vejo e escuto vocês 💞🇧🇷. Arraste para cima para ajudar, se você puder”. 📸 Demi Lovato via Instagram story divulgando sobre a situação de Manaus. pic.twitter.com/HN05FIEFJd

— Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) January 15, 2021

DEMI LOVATO FALANDO DE MANAUS, ELA É EXTREMAMENTE NECESSÁRIA

— thalis (@lovatobisex) January 15, 2021

gente a Demi Lovato divulgou a situação de Manaus, a DEMI, Manaus merece ajuda e todo reconhecimento do universo e agora finalmente estão tendo, pode não ser pelo governo, mas está sendo de muitos artistas vendo que seus fãs precisam deles🥺🤍

— triz (@xxbtz) January 15, 2021