Vencedora do Oscar, Catherine Zeta-Jones entra para o elenco de Prodigal Son · .

Catherine Zeta-Jones, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Chicago (2002), foi confirmada no elenco regular da segunda temporada de Prodigal Son. Ele se junta aos protagonistas Tom Payne, o Jesus de The Walking Dead, e Michael Sheen (Masters of Sex).

De acordo com o site TV Line, Catherine aparecerá na metade da segunda temporada como a Dr. Vivian Capshaw, médica residente na clínica de psiquiatria Claremont. No novo ano, o Martin Whitly (Sheen) será designado para trabalhar na enfermaria da ala de Vivian, que o colocará para fazer os piores trabalhos –até ter consciência de sua capacidade profissional.

“Catherine Zeta-Jones é um talento extraordinário e um contraste perfeito para o brilhante Michael Sheen”, disse Michael Torn, presidente da Fox Entertainment, em comunicado enviado à imprensa.

Prodigal Son marca o primeiro papel regular e importante da mulher de Michael Douglas em uma série de TV. Nos últimos anos, ela teve uma breve participação na minissérie Feud (2017) e atuou na cancelada Queen America (2018), do Facebook Watch.

Além de Michael Sheen e Tom Payne, o elenco também conta os nomes de Lou Diamond Phillips, Bellamy Young, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena and Halston Sage. Ao lado de Catherine, Christian Borle (Smash) e Michael Potts (Law and Order: SVU) também serão novidades na segunda temporada.

No Brasil, a primeira temporada Prodigal Son está disponível no Globoplay.