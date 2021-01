Vendas e Marketing – A Presença Digital no Mercado

Vendas e Marketing Digital – A valorização da marca

As áreas de vendas e Marketing Digital se relacionam de forma direta por causa dos fluxos do mercado online. Sendo assim, as ações da área de Marketing Digital aumentam as vendas da empresa, visto que gera valor de mercado para a marca.

No entanto, não somente para essa finalidade que o Marketing Digital é utilizado. Uma vez que é possível que a empresa alcance diversos objetivos através das ações.

Ações orgânicas e pagas

Uma vez que as ações de Marketing Digital divulgam o produto ou serviço, aumentando as vendas de forma imediata. Todavia, é necessário que as ações sejam direcionadas, podendo ser misturadas as ações orgânicas e as pagas, como as ferramentas Ads, por exemplo.

Entretanto, essa união estratégica entre as áreas de vendas e marketing digital já existe de forma oficial, sendo chamada de estratégia Vendarketing ou Smarketing.

Benefícios para a empresa e ações direcionadas

Mesmo para empresas pequenas é importante que as áreas se unam para otimizar os resultados das ações. Bem como para amparar os benefícios que as ações trazem para as partes envolvidas.

Ao passo que é possível aumentar as vendas de forma imediata, enquanto a empresa planeja o futuro baseado nos retornos das ações.

Ou seja, considerando os dados extraídos dos retornos, amparando os planejamentos de acordo com as tendências do mercado.

Risco de obsolescência da marca minimizado

Portanto, é fundamental essa análise para que a empresa minimize o risco de obsolescência no mercado. Enquanto aumenta suas vendas imediatas. Por isso, a união das áreas de vendas e Marketing Digital é uma vantagem para as empresas e uma melhoria para as áreas.