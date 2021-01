Seria verdade ou mentira que o ator e cantor Fiuk, teria sido expulso do Big Brother Brasil antes mesmo de entrar na casa.

Está rolando uma informação desde esse domingo, que o artista Fiuk, um dos confirmados para estar no BBB 2021 teria sido flagrado pela produção do reality show com um aparelho celular no confinamento em um hotel.

Como todos sabem, é proibido que qualquer integrante da casa mais vigiada do Brasil, tenha acesso a qualquer informação externa, mesmo ainda não adentrando no BBB. Isso faz parte de uma das regras do programa.

Mas será verdade mesmo que isso acontece?

Procuramos mais detalhes e se trata de uma fake news!

Na verdade, esse flagra nunca existiu. Alguém estava usando o site Metrópoles para passar credibilidade nesse boato. Usaram um print como sendo uma matéria do jornal, porém modificaram todo o texto para parecer que seria uma notícia verdadeira.

Além da falsa matéria, que não foi publicada, ela foi escrita por um colunista que não existe e muito menos faz parte do Metrópoles, Marcelo Arantes, que ganhou até um perfil falso no Twitter, mas horas depois a conta foi excluída.

CONCLUSÃO

É Fake News! Não houve expulsão e tão pouco houve alguma matéria no site Metrópoles confirmando isso. Alguém fingiu e modificou um print onde afirmava que Fiuk teria sido expulso.