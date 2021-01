Verdadeiro Bozó da Globo, Helmar Sérgio morre de Covid-19 aos 78 anos · .

Ex-diretor do Caldeirão do Huck, Helmar Sérgio morreu nesta quinta-feira (28), aos 78 anos, vítima de complicações da Covid-19. Na Globo, ele era apontado como inspiração de Chico Anysio (1931-2012) para criar o personagem Bozó, pela maneira como abordava as mulheres com quem se relacionou –citando sempre que podia que trabalhava na emissora.

Helmar começou a carreira como operador de câmera na TV Continental, passou por TV Rio e Excelsior antes de dar início à sua trajetória na Globo. Na emissora, trabalhou no Cassino do Chacrinha (1982-1988) e, depois, virou diretor de imagens do Caldeirão do Huck, no qual permaneceu durante quase uma década.

No Instagram, Luciano Huck lamentou a morte do amigo. O apresentador publicou trechos da despedida do profissional do Caldeirão e também alguns momentos de sua trajetória na Globo.

O diretor era querido por todos os funcionários e amigo de longa data de José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o Boni, que o citou em sua autobiografia. Tanto que foi homenageado no palco do Caldeirão em 2008, quando decidiu se aposentar após quase 50 anos de carreira. Na ocasião, ganhou depoimentos carinhosos de vários colegas da emissora.

“Helmar era sinônimo de risadas. Sempre foi o ‘jovem mais velho’ do nosso time. Vá em paz, amigo”, escreveu Huck. “Diz a lenda que o personagem Bozó, do Chico Anysio, era inspirado nele. Ele negava, mas era rs”, completou.

Luciano Huck lamentou a morte de Helmar (Reprodução/Instagram)

O jornalista se refere ao grande malandro Bozó, personagem do Chico Total (1981), que gostava de contar vantagem e se gabar para as mulheres. Ele sempre usava a emissora para tentar se dar bem.

O apresentador também demonstrou tristeza por mais uma vida perdida pela Covid-19 e reforçou sua indignação com a atuação do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia.

“Que doença cruel. Que tristeza. Esperançoso para que possamos vacinar nossa população o mais rápido possível, apesar deste governo incompetente”, disparou.

Veja o vídeo de despedida de Helmar Sérgio do Caldeirão do Huck: