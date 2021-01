Vereador Denys Reis visita órgãos públicos e destaca otimização dos serviços

O vereador Denys Reis (PSDB), tem cumprindo agenda de trabalho durante o recesso legislativo, conhecendo de perto a prestação dos serviços públicos nos órgãos presentes no município de Penedo, a fim de compreender e entender melhor o funcionamento dos equipamentos públicos que trazem significativos resultados no atendimento aos moradores da cidade ribeirinha.

O parlamentar que tem visitado as secretarias municipais, destacou a otimização dos serviços prestados pela Saúde em Penedo, relatando o atendimento no Laboratório Municipal, equipamento que ultrapassa a marca dos 5 mil exames realizados todos os meses, atendendo aos pacientes com a oferta de 76 exames diferentes.

Na manhã desta terça-feira, 26, Denys esteve no Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo, conversando com o Diretor Kim Emmanuel, sobre a agilidade na divulgação das ações administrativas, algo que aproxima ainda mais a gestão pública da população penedense.