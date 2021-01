Veron e Veiga sentem problemas e preocupam para jogo contra o River Plate

O Palmeiras pode ter dois importantes desfalques para o jogo de volta contra o River Plate, na terça-feira, pela volta da semifinal da Conmebol Libertadores.

Na vitória sobre o Sport no último sábado, Gabriel Veron e Raphael Veiga sentiram problemas musculares e foram substituídos, se tornando dúvidas para enfrentar o time argentino.

O técnico Abel Ferreira admitiu que a dupla tem chance de ficar fora. Na coletiva após o triunfo em Recife, o treinador afirmou que a equipe sofreu com o gramado da Ilha do Retiro e ainda ressaltou que Patrick de Paula também sentiu dores.

Porém, o volante não preocupa para a semifinal pois está suspenso.

“Esse é o lado negativo do jogo. Tive a oportunidade de analisar o gramado. É um estádio bonito, grande, mas, desculpe dizer isso, não se usa mais esse gramado com um palmo de grama, que requer muito da exigência muscular dos jogadores. Mas é igual para os dois times, não há desculpas, seja com buraco ou com grama de primeira”, disse o português quando questionado sobre as condições de Veron e Veiga.

Raphael Veiga durante jogo entre Palmeiras e Sport, pelo Brasileirão Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Nosso objetivo é pensar em qual é o melhor caminho para chegarmos à vitória. Ainda, tivemos o Patrick também, vocês ainda não sabiam, mas partilho isso agora com vocês. Isso é muito fruto desse gramado, que é muito fofo e exige demais da musculatura”, completou.

Ainda em Pernambuco, o elenco alviverde voltou aos treinamentos na manhã deste domingo e realizou uma sessão de trabalhos regenerativos.

A equipe deve retornar para São Paulo durante a tarde e finalizar a preparação para encarar o River Plate na segunda.