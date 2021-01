Vestiário do Corinthians após 4 a 0 tem ‘tom de cobrança’ e blindagem ao elenco por reação; veja os bastidores

A derrota por 4 a 0 no clássico com o Palmeiras, como era de se esperar, não foi encarada com naturalidade dentro do Corinthians. Ainda no Allianz Parque, a conversa teve tom de cobrança, como confirmou Vagner Mancini em sua entrevista coletiva.

No ambiente, que envolve não só elenco, mas todo o departamento de futebol, o sentimento é de surpresa e até dificuldade para acreditar no que aconteceu nesta segunda-feira. De fato, ninguém imaginava que o Corinthians pudesse ser goleado.

Apesar do choque, tanto a cúpula alvinegra quanto a comissão técnica estão convencidas de que a equipe tem condição de dar uma resposta imediata.

A vitória em cima do Vasco, em São Januário, logo após a goleada imposta pelo Flamengo, é usada como exemplo.

O fato do próximo desafio, contra o Sport, estar marcado para esta quinta, na Neo Química Arena, apenas três dias depois do Dérbi, é um ponto comemorado. “Assim passa mais rápido”, comentou um funcionário do clube à reportagem.

O consenso é de que o revés não deve causar grandes estragos, além da dor pela derrota. O plano é blindar o elenco, manter o trabalho e confiar em uma reação.

Nesta terça-feira, o Dérbi ainda será pauta no CT Joaquim Grava afim de corrigir os erros cometidos na casa palmeirense. Para isso, muitos vídeos devem ser mostrados aos atletas.

A maior alteração se deu no otimismo quanto a conquista de uma vaga direta à Conmebol Libertadores. Em público, o discurso seguirá o mesmo, mas, no clube, o G6 passou a ser visto como a possibilidade palpável nesse momento.