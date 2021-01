Vestibular 2021/1: IF Goiano abre período de inscrições

Está aberto o período de inscrição para o Vestibular do primeiro semestre de 2021 do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) para os campi Trindade, Cristalina e Catalão. Os prazos variam de acordo com a unidade. Desse modo, as inscrições para o campus de Trindade encerram no dia 31 de janeiro. O prazo para Cristalina termina no dia 7 de fevereiro, enquanto o campus Avançado Catalão recebe inscrições até 24 de janeiro.

Todas as inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio do site do IF Goiano. Clique aqui para acessar. O vestibular irá usar para fins de seleção o histórico escolar do ensino médio dos candidatos. Além disso, o processo seletivo irá aceitar também os certificados emitidos pelo Encceja ou Enem e Certificado de Conclusão Via Provão. A Instituição poderá exigir ainda, como fase complementar no decorrer do processo seletivo, a prova de redação em língua portuguesa.

Ao todo, a oferta do Instituto para o Vestibular 2021/1 é de 245 vagas. Metade das vagas estão reservadas para a seleção de candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino.

A seletiva para o campus de Catalão conta com 35 vagas para o curso de Sistemas de Informação. Já o campus de Cristalina oferta 50 vagas em Agronomia e 40 em Tecnologia em Horticultura, enquanto o campus de Trindade conta com 40 vagas para Engenharia Civil, 40 para Engenharia Elétrica e 40 em Engenharia da Computação.

