Vestibular 2021: 1ª fase da Fuvest acontece neste domingo (10)

A primeira fase do vestibular 2021 da Universidade de São Paulo acontece neste domingo, dia 10 de janeiro. Desse modo, a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) preparou um esquema especial para a aplicação das provas em meio à pandemia da covid-19. Com isso, os candidatos devem seguir as recomendações da Fuvest para prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

Medidas contra o coronavírus

A Fuvest irá aplicar a prova para cerca de 130 mil candidatos. Nesse sentido, a recomendação é que os inscritos no processo seletivo com diagnóstico confirmado de covid-19 a partir de 1 de janeiro não compareçam ao local de provas. Além disso, os casos suspeitos e aqueles que tiveram contato com caso confirmado de covid-19 após 1 de janeiro também não devem realizar a prova.

Para evitar aglomerações, a Fuvest abrirá os portões às 12h, uma hora antes do início da aplicação das provas. Além disso, o uso de máscaras será obrigatório para os candidatos, bem como para os funcionários. Em decorrência da pandemia, não será permitida a alimentação dentro das salas de aplicação da prova. Desse modo, o candidato que quiser comer precisará solicitar a permissão do fiscal e só poderá se alimentar em local estabelecido pela coordenação da escola.

A retirada da máscara só será permitida para o reconhecimento facial. Desse modo, a recomendação da Fuvest é que o candidato reponha a máscara o mais rápido possível, após a liberação do fiscal. Além disso, a Fuvest aumentou o número de locais de aplicação das provas. Enquanto o vestibular contou com 88 salas em 2020, neste ano, terá 148 locais. As salas funcionarão com 40% da capacidade máxima de lotação.

A prova da primeira fase conta com 90 questões de conhecimentos gerais. Já a segunda fase, que deve acontecer nos dias 21 e 22 de fevereiro, contará com a prova de redação, questões de língua portuguesa e das disciplinas específicas, de acordo com a área escolhida pelo candidato.

