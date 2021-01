Vestibular 2021: Unicamp muda horário do 2º dia de provas da 1ª fase

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aplicou hoje as primeiras provas da 1ª fase do Vestibular 2021. Tradicionalmente, a 1ª fase ocorria em apenas um dia. No entanto, devido à pandemia da covid-19, a 1ª fase do processo seletivo foi dividida em dois dias, com o objetivo de evitar aglomerações.

Desse modo, hoje, fizeram as provas os candidatos aos cursos das áreas de Ciências Humanas/Artes e de Exatas/Tecnológicas. Assim, a Unicamp esperava 34.024 candidatos para realizar as provas nesta quarta-feira. Dentre esses candidatos houve abstenção de apenas 15,54%, número abaixo do esperado. A universidade encerrou o primeiro dia com a promessa de corrigir as falhas como as pequenas aglomerações. Para isso, a Comvest, comissão responsável pelo vestibular, alterou o horário do segundo dia de provas.

O segundo dia de aplicação das provas será manhã, quinta-feira (7). Desse modo, farão as provas os candidatos aos cursos de Ciências Biológicas/Saúde. Os portões devem abrir a partir das 11h45 e não das 12 horas como estabelecido anteriormente.

“Amanhã, os portões serão abertos 15 minutos mais cedo para evitar aglomeração. É um dia que com mais candidatos na área médica, por conta do curso de medicina. A orientação é que tenham pessoas da equipe de apoio orientando para circular e fazendo o possível”, informou José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest.

Além disso, a Unicamp não registou nenhum caso de desclassificação de candidato por descumprimento das regras de biossegurança contra a covid-19. Ainda de acordo com Freitas Neto o resultado do primeiro dia de aplicação de provas da 1ª fase foi “extremamente satisfatório”. A Comvest deve divulgar a lista de classificados para a 2ª fase no dia 29 de janeiro.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda MEC abrirá 93 mil vagas para o Fies 2021.