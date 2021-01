Vestibular: Vantagens em ingressar na faculdade no segundo semestre

Em ano de vestibular, o desejo de obter aprovação em um curso com ingresso logo no primeiro semestre do ano é grande. A maioria dos vestibulandos deseja começar o curso nos primeiros meses, sem ao menos considerar as vantagens de ingressar na faculdade no segundo semestre. Há ainda aqueles que não tem conhecimento dos vestibulares do meio do ano.

Contudo, há muitas universidades em todo o país que aplicam um vestibular específico para os alunos que desejam ingressar no segundo semestre. Veja abaixo algumas das vantagens.

Vantagens dos vestibulares para o segundo semestre

Em primeiro lugar, a maior vantagem de ingressar na faculdade nesse período é a menor concorrência em relação aos vestibulares para o ingresso de alunos no início do ano. A escolha mais comum entre os estudantes é a de começar o curso logo nos primeiros meses. Desse modo, no meio do ano, a disputa por vaga é menor, o que facilita a aprovação.

Além de haver uma menor concorrência, por conta demanda inferior na procura dos estudantes, as faculdades da rede privada costumam ofertar bolsas e bons descontos com o objetivo de tornar o ingresso no meio do ano mais atrativo e também para preencher as vagas remanescentes do primeiro semestre. Desse modo, o vestibular do segundo semestre pode ser muito mais atrativo para quem deseja ingressar em uma instituição particular.

Por fim, há ainda a questão da qualidade do curso. Independente do período em que o estudante ingressar no curso, a qualidade do ensino será a mesma, mas com o detalhe de ter menos alunos em sala de aula, o que é ótimo para o desenvolvimento da aula e para ter maior atenção por parte dos professores.

