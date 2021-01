Vexame para o Internacional impõe maior goleada da história sofrida pelo São Paulo no Morumbi

Nesta quarta-feira (20), o São Paulo sofreu um duro golpe no Campeonato Brasileiro. Além de perder por 5 a 1 para o Internacional, o Tricolor ainda viu o Colorado roubar a liderança da competição.

No entanto, a goleada para o Colorado marcou mais um vexame para ficar marcado. Isso porque o 5 a 1 aplicado pelos gaúchos é a maior goleada que o São Paulo sofre na história do Morumbi.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De acordo com o historiador Alexandre Giesbrecht, é a sexta vez que o clube tricolor sofre cinco gols ou mais na história do estádio. As outras vezes foram em 1961, 1968, 1969, 1986 e 2000.

No entanto, das outras vezes, mesmo sofrendo mais de cinco gols, o Tricolor não perdeu por uma diferença maior do que três gols. Assim, a goleada para o Internacional se torna a maior da história do estádio.

Veja abaixo as partidas que tiveram mais de cinco gols no Morumbi:

São Paulo 3 x 6 Santos – 1961

São Paulo 2 x 5 Santos – 1968

São Paulo 2 x 5 Atlético-MG – 1969

São Paulo 4 x 5 Comercial de Ribeirão Preto – 1986

São Paulo 2 x 5 Flamengo – 2000

São Paulo 1 x 5 Internacional – 2001



1 Relacionado

Com a derrota, o São Paulo caiu para segunda posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 56 pontos. Agora, o novo líder do campeonato é o Internacional, com 57.

Na próxima rodada, os comandados por Fernando Diniz enfrentam o Coritiba, no Morumbi, às 19h.