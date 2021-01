‘Vi meu pai morrer na minha frente’ · .

Carol (Bruna Griphao) não conseguirá mais esconder a verdade sobre o paradeiro de Afonso (Mario Hermeto) em Haja Coração. Ela será pega na mentira por Apolo (Malvino Salvador), que insistirá em saber o que aconteceu com o vizinho. “Eu vi o meu pai morrer na minha frente”, vai revelar a menina na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 5, o namorado de Tamara (Cleo) colocará a estudante contra a parede. “Eu não tô mentindo. Meu pai tá descansando mesmo. Ele tá num sítio, de um senhor que tá cuidando muito bem dele”, dirá a loira. O caminhoneiro vai querer saber qual o nome do tal homem.

“Não faz isso comigo e com os meus irmãos. Acredita, meu pai tá bem. Ele não podia estar em melhor companhia”, afirmará a irmã de Bia (Melissa Nóbrega). “Vou lhe perguntar mais uma vez. Quem é esse senhor que tá com seu pai?”, indagará o rapaz.

Carol começará a chorar copiosamente e apontará para o céu. “Ah não, vai me dizer que…”, entenderá o filho de Nair (Ana Carbatti). “Ele morreu. Meu pai morreu”, balbuciará a loira, que será abraçada pelo vizinho. “No dia em que ele desapareceu… Meu pai tinha sido atropelado. Eu encontrei ele no hospital público”, contará a garota.

Fim do segredo

O piloto questionará o motivo dela não ter pedido a ajuda dele. “Meu pai pediu pra eu não avisar ninguém. Quando eu cheguei lá, ele já tinha sido operado. Ele sabia que ia morrer. Quando você era criança, você e seus irmãos foram levados pro abrigo, né? Você já me disse que morria de medo de separarem vocês”, vai se recordar a personagem de Bruna Griphao.

“É verdade, eu agradecia a Deus todas as noites que não tinha aparecido nenhuma família pra levar os meus irmãos. Não conseguia nem imaginar ficar longe do Adônis [José Loreto] e da Larissa [Marcella Valente]. Até que apareceu minha mãe e adotou a gente”, concordará o protagonista.

“Meu pai tinha medo de levarem a Bia pra longe. Ela é tão linda, é pequenininha… Que pessoa não ia querer adotar uma criança que nem ela. Aí, ele pediu pra deixar ele ser enterrado como indigente. Ninguém podia saber que eu era filha dele, senão iam chamar a assistente social. Eu vi o meu pai morrer na minha frente. E tive que fingir que eu não conhecia”, vai se desesperar a irmã de Nicolas (Henry Fiuka).

“Não precisa lembrar, já passou. Você devia ter me avisado, eu podia estar ajudando vocês desde o início”, reforçará o ex-noivo de Tancinha (Mariana Ximenes). “Ele me fez prometer que não ia falar pra ninguém. Daqui a uns meses, eu faço 18 [anos], eu vou ter a guarda dos meus irmãos. A ideia era eu aguentar até lá”, explicará a adolescente.

“Vocês não estão mais sozinhos e nunca mais vão ficar. Vocês arranjaram um carrapato chamado Apolo dos Santos que grudou em vocês e não vai mais largar”, vai assegurar o piloto.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

