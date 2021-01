Via Varejo abre vagas para seu Programa de Trainee 2021

A Via Varejo, maior empresa de varejo de eletroeletrônicos e móveis do Brasil, anunciou a abertura do seu Programa de Trainee 2021. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 1º de fevereiro para estudantes graduados ou pós-graduados em qualquer curso, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional, o programa tem duração prevista de 18 meses. Durante o período, os trainees terão a oportunidade de participar de projetos desafiadores e multidisciplinares em diversas áreas da empresa, como Operações, Vendas, Marketing, Finanças e Tecnologia.

Além disso, de acordo com a empresa, os selecionados contarão com conteúdos de aprendizagem técnica, mentoria, trilha de liderança, entre outros cursos e programas de desenvolvimento.

A empresa, detendora das marcas Casas Bahia, Pontofrio, Extra.com.br, Bartira, banQi, ASAP LOG, I9XP e Distrito, conta com mais de 40 mil colaboradores em todo o país, sendo uma oportunidade única para profissionais que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Como se inscrever?

Para se inscrever, basta acessar o site do programa. Podem participar recém-formados em cursos de bacharelado, pós-graduação e especialização, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro 2020.

Além disso, os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar na matriz da empresa, localizada em São Caetano do Sul. Caso o profissional resida fora do estado de São Paulo, a Via Varejo prevê uma ajuda de custo para que a mudança seja viável.

Ainda neste sentido, além de remuneração compatível com o mercado, de R$6,8 mil, mais bônus anual, a empresa oferece inúmeros benefícios, como assistência médica e odontológica, previdência privada, vale refeição, seguro de vida e muito mais.

O processo seletivo será 100% online e realizado em algumas etapas, que incluem testes de raciocínio, avaliação em grupo e individual, entre outros. É importante lembrar, ainda, que disponibilidade e flexibilidade para viagens são considerados diferenciais.

O programa terá início em abril de 2021.

Se interessou? Acompanhe nossas atualizações diárias sobre o mercado de trabalho.