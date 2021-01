Vicarious Vision está trabalhando em remake de Diablo 2 [RUMOR]

Nesta última sexta-feira (22), Jason Schreier, da Bloomberg, informou que o estúdio Vicarious Vision, de Crash Bandicoot e Tony Hawk’s, está produzindo um remake de Diablo 2 ao lado da Activision Blizzard, após a companhia anunciar que a Vicarious Vision seria fundida à Blizzard e não dirigiria mais nenhum projeto próprio.

Segundo fontes internas da Activision, a desenvolvedora Vicarious Vision irá abandonar seus projetos autorais para focar inteiramente nas grandes franquias da Blizzard, com a ex-chefe do estúdio, Jennifer Oneal, assumindo cargo de liderança na publisher. A relação entre a empresa-mãe e a subsidiária foi uma das consequências causadas por um suposto desmonte interno devido ao problemático lançamento de Warcraft III: Reforged.

Em conversa com um porta-voz não identificado da Activision, Schreier escutou que a Vicarious Vision “está trabalhando com a Blizzard há algum tempo”, agora com uma equipe dedicada a reparar os inúmeros erros de Reforged através de um novo jogo, que aparentemente seria um revival de Diablo 2. Os atuais membros integram veteranos da Blizzard, que foram relocados para diferentes divisões da companhia para trabalhar em outros projetos.

No momento, o estúdio vem se dedicando para dar suporte e “atualizações em apoio à comunidade” de Warcraft III: Reforged. Então, até que haja uma confirmação, todas as informações sobre a franquia Diablo devem ser tratadas como rumores.

