Vice de futebol do Grêmio fala sobre Pepê, fim de contrato do Renato Gaúcho e reta final da temporada

Próximo do duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o vice-diretor de futebol do Grêmio Paulo Luz falou à Rádio Grenal sobre as decisões que dão sequência à reta final da temporada, a renovação de contrato do Renato Portaluppi e o futuro de Pepê.

O dirigente falou sobre o confronto contra o Palmeiras pelo Brasileirão e trouxe clima de decisão para o duelo de logo mais, no Allianz Parque.

“É obvio que neste momento temos que ter concentração e foco para o Campeonato Brasileiro. As próximas rodadas serão decisivas e o primeiro jogo decisivo será nesta noite, contra o Palmeiras, aqui em São Paulo”.

Paulo Luz também destacou a importância de bons jogos no Brasileiro para chegar bem na final da Copa do Brasil, contra o próprio Palmeiras.

“O sentimento do dirigente é o mesmo do torcedor: sempre querer fazer uma final de copa dessa grandiosidade na nossa casa. Era tudo o que gostaríamos, mas decidir fora não nos traz preocupação… mas precisamos chegar muito fortes. E para isso, precisamos fazer boas partidas agora no Brasileirão”, explicou.

O vínculo entre o Imortal e o treinador Renato Portaluppi se encerra no final da temporada, em fevereiro. Luz falou sobre a situação de uma possível renovação de contrato.

“O Renato gosta de tratar esse assunto sempre mais no final da temporada e respeitamos isso. Essa negociação sempre é conduzida, pela importância que tem para o clube, pelo presidente Romildo… Até o momento, os indicativos são de que o Renato tenha continuidade e, se for de interesse das duas partes, será resolvido antes do final da temporada”.

Paulo Luz finalizou falando do destaque do time na temporada e que tem causado grande especulação, o atacante Pepê que pode estar de saída.

“Desde que conseguimos a classificação, a premissa da negociação é uma decisão da presidência do clube, com aval do nosso conselho de administração e da comissão técnica. Qualquer encaminhamento negocial passa pela configuração jurídica de que o Pepê permanece conosco até o final do Brasileiro e especialmente para esses dois jogos da Copa do Brasil […] têm conversas, mas proposta formalizada não. Apenas a nível de conversas e especulações”, finalizou o dirigente.