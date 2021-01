Vice-presidente do Fluminense volta a provocar Thiago Silva por defender Marcão

O Fluminense está na sétima posição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clima dentro do clube começa a ficar pesado por conta da série de maus resultados.

O vice-presidente Celso Barros, que está em litígio com o mandatário Mário Bittencourt, iniciou uma série de críticas quanto a efetivação de Marcão até o fim da Série A. Quem tomou as dores do técnico foi o ídolo Thiago Silva. Barros e o defensor do Chelsea vêm trocando farpas pelas redes sociais.

Nesta sexta-feira, Celso Barros respondeu de forma provocativa Thiago Silva em mais uma postagem. Por enquanto, Marcão não tem a saída comentada. Só que a situação pode mudar em caso de derrota no clássico contra o Flamengo.

Confira a postagem de Celso Barros:

O Fluminense encerra o ano na 7ª posição na tabela de classificação do campeonato brasileiro. Se considerarmos apenas o segundo turno, somos o 14° colocado.

Nos últimos três jogos, já no comando da “nova” comissão técnica, tivemos um aproveitamento de 11%.

Faltam 11 jogos para encerrarmos a nossa participação no campeonato. Dois serão contra times que estão na nossa frente na tabela. Três contra equipes que estão bem próximas de nós e seis contra times que se encontram na zona do rebaixamento ou próximos dela.

Isto significa que é importante pararmos de queimar as “gorduras” que conseguimos principalmente no primeiro turno.

E por último saudar o Thiago Silva, que em relação ao nosso Marcão, reafirmou que o que vale é a amizade.

Muito nobre da sua parte, querido amigo! ST