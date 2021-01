Viciado em apanhar, Alberto implora por surra de Cassiano · .

Alberto (Igor Rickli) confessará que está viciado em apanhar de Cassiano (Henri Castelli) em Flor do Caribe. O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) implicará com Ester (Grazi Massafera) até que o piloto perca as estribeiras e o derrube com um soco. “Eu sempre prometo que não vou cair nas provocações, mas quando vejo é inevitável”, reclamará o mocinho da novela das seis.

O irmão de Taís (Débora Nascimento) já precisou prestar contas com a polícia por ter avançado contra o herdeiro dos Albuquerque no folhetim de Walther Negrão. Depois de perder a guarda de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel), o playboy voltará a provocar o rival para provar ao juiz que a ex-mulher se “amasiou” com um tipo de homem perigoso e violento.

A filha de Samuel (Juca de Oliveira), aliás, vai dar mole ao deixar a caçula com o pai biológico para curtir um passeio ao lado do galã de Henri Castelli. Ele presenteará a loira com uma aeronave para a sua empresa de turismo, além de surpreendê-la com um pedido de casamento nas alturas.

Com a maior dor de cotovelo, o antagonista de Igor Rickli acabará com a felicidade do casal ao deixar a filha na casa de Lindaura (Angela Vieira). Ele pedirá para conversar a sós com Ester, que não deixará o aviador sair de seu lado. “O que você tem para falar sobre a Laurinha?”, questionará a diretora da ONG Casa Amar.

O playboy reclamará que a menina está um pouco magra antes de perceber um anel no dedo anelar esquerdo da jovem. “Nossa, que linda joia. Turmalina paraíba, não é? Parece muito com a que te dei”, observará o crápula. “Não parece, não. Esse anel é fruto de trabalho com honestidade. Não custou a vida de alguém ou foi roubado”, bufará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo).

Igor Rickli interpreta Alberto em Flor do Caribe

Nocaute

Alberto não perderá a chance de acusar Cassiano de ter se aliado com dom Rafael (César Troncoso) e seus negócios sujos. “Escuta aqui, você vai engolir tudo que disse, palavra por palavra, vai embora daqui”, berrará o filho de Olívia (Bete Mendes), que sacudirá o mauricinho com violência.

O ex-militar voltará a si e largará o rival, que destilará todo o seu veneno. “Uai, não vai me bater? Bate, cara. É seu esporte predileto mesmo. Ou agora você vai receber ordem de mulher? Não, meu amor, tenha pena”, debochará o patrão de Yvete (Patrícia Naves).

O sangue subirá, e Cassiano derrubará o crápula com um soco no nariz. “Olha aqui, seu desgraçado, pega esse carro e desaparece daqui”, bradará o bonitão, que colocará o inimigo para correr. “Ai que medo! Imbecil”, zombará o mau-caráter antes de partir.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.