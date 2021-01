Vida financeira saudável: confira 20 SEGREDOS

Ano novo, vida nova, diriam os mais entusiastas com a data. Promessas de parar de fumar. Economizar dinheiro. Conquistar o emprego dos sonhos. E até casar, para alguns casais de apaixonados. Nesta promessas todas, ter uma vida financeira saudável pode ser essencial.

Para se ter uma ideia, no ano passado, 66% das famílias no Brasil estavam endividadas. Sendo que 77,8% adquiriu dívida no cartão de crédito. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

Neste pesquisa, foram considerados “endividados” as pessoas que possuíam dívidas, mesmo que estas estivessem em dia.

Para atingir uma meta, como uma vida financeira saudável e manter suas contas em dia é necessário não só promessas, mas ações concretas.

Veja dicas abaixo:

Faça uma planilha com todos os seus gastos fixos ( luz, água, telefone, compra do mês e etc.) Na mesma linha, anote também todos os gastos variáveis ( delivery de comida, aplicativo de corrida, itens para casa, etc) Trace metas de economia por mês e siga a risca Evite compras por impulso calculando quantos dias do mês você precisou trabalhar para conseguir determinado valor (Divida seu salário por 30 dias e saiba o quanto você ganha por dia) Coloque como meta aumentar o seu score ( se você não sabe o que é score e sua importância, clique aqui) Estude sobre possíveis investimentos para aplicar o seu dinheiro Busque renda extra. Veja algumas opções em “Como ganhar dinheiro na internet?” Economize ao máximo e se presenteie com parte da economia. (Pode ser com uma roupa nova ou uma viagem, por exemplo) Corte gastos desnecessários (como uma academia que você não frequenta) ou um plano de internet muito acima do que você precisa Faça o fechamento de gastos todo mês. Com o fechamento, verifique se está gastando mais do que você ganha Atualize e acompanhe a planilha de gastos semanalmente Não vá ao mercado com fome, isso pode ser uma armadilha para o seu bolso Não justifique comprar itens na promoção. De R$20 em R$20 você pode se afundar em dívidas Faça um previdência privada. Este é um investimento a longo prazo que pode te poupar muita dor de cabeça Economize pensando em um objetivo específico (comprar um carro, realizar uma viagem, pagar contas atrasadas, etc) Negocie suas dívidas e limpe seu nome (os juros podem duplicar e até triplicar a sua dívida) Evite usar o cartão de crédito e fazer muitas parcelas Parcelar muito pode te fazer perder a noção do quanto deve Leia mais sobre economizar e entenda o que funciona para você

