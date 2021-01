O Vasco tem quem decida. Neste sábado, o argentino Germán Cano mostrou novamente o seu faro de gol e marcou duas vezes na vitória do Cruz-Maltino sobre o Atlético-MG, em São Januário. O centroavante fez o primeiro e o terceiro tento. Pikachu, em um lance de insistência fez o segundo. O último gol do Vasco, aliás, foi um lance de categoria. Confira no vídeo acima.

