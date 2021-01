Vídeo divertido leva os memes de TES IV: Oblivion para o PS1

O desenvolvedor independente Anders Lundbjörk compartilhou um divertido vídeo de The Elder Scrolls IV: Oblivion em suas redes sociais, reimaginando como seria o game se rodasse na engine do PS1.

Para criar o mundo de Oblivion no PS1, Anders utilizou alguns dos principais memes que correm pela internet, como as assustadoras (por quê não?) cenas de diálogos no game, quando um NPC faz contato visual repentino com o personagem e a câmera dá um zoom, e a estranha física do jogo, reforçada por uma inteligência artificial no mínimo duvidosa em que os combates ativam um “modo kill” onde tudo que estivar na frente do lutador merece uma espadada.

Além disso, como não podia faltar, o vídeo marca o retorno de um dos mais curiosos personagens do jogo, o irritante Fã Adorador, que passa a perseguir o protagonista a partir de uma missão específica e pode ser encontrado aleatoriamente em diversos momentos do game. Confira o vídeo abaixo.

The Elder Scrolls IV: Oblivion but it’s for PS1. pic.twitter.com/w8YVAJaodI — Anders Lundbjörk (@alundbjork) January 1, 2021

Segundo o programador, a versão de PS1 publicada em seu Twitter teve apenas uma pequena falha, já que sua taxa de quadros por segundo não foi adaptada para as configurações ultrapassadas do console da Sony. Porém, é inegável que é uma bela releitura e uma engraçada homenagem aos fãs do jogo.

E você, jogaria TES IV: Oblivion se ele tivesse sido lançado para o PS1? Deixe sua opinião nos comentários.