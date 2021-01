Após a dramática classificação do Palmeiras contra o River Plate na Copa Libertadores, na noite desta terça-feira, o jogador do time, Felipe Melo, que se recupera de lesão, soltou o grito e enlouqueceu com a vaga do Verdão.

Quem também não podia ficar de fora das comemorações nas redes sociais é o ex-goleiro Marcos, campeão da Liberta de 99 com o Verdão. O ídolo palmeirense tirou sarro dos secadores. Assista!