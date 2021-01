Depois de uma semana turbulenta, o Flamengo teve nesta segunda-feira alguns motivos para celebrar. A vitória sobre o Goiás, na Serrinha, marcou a retomada das vitórias após três jogos e a entrada no G4 do Brasileiro. Além disto, os atacantes – Gabigol e Pedro – voltaram a balançar as redes. Arrascaeta abriu o placar ainda na etapa inicial. Assista ao vídeo dos gols rubro-negros!

