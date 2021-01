VÍDEO: Goleiro marca gol de tiro de meta e quebra recorde mundial de maior distância

Gol de goleiro já é algo que chama atenção. Quando é um gol de tiro de meta então, o feito se torna ainda mais impressionante. E foi o que fez o goleiro Tom King, do Newport County, na última terça-feira. Como se não bastasse, o lance quebrou o recorde mundial de gol mais distante na história do futebol: 96,01 metros.

O lance inusitado (veja no vídeo acima) ocorreu aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Cheltenham Town, válida pela quarta divisão da Inglaterra, e abriu o placar para o Newport County. No fim da etapa inicial, o time adversário empatou e definiu o placar de 1 a 1.

A página oficial do Guinness Book, tradicional coletânea de recordes internacionais, reconheceu o recorde quebrado por Tom King. O marco anterior era do goleiro bósnio Asmir Begovic, então no Stoke City, que marcou contra o Southampton a 91,9 metros de distância, em 2013.

– Parabéns ao goleiro do Newport County Tom King, que estabeleceu um novo recorde para o gol mais longo de futebol com 96,01 metros! – disse a página do Guinness Book.