O Flamengo mostrou que está vivo na briga pelo título do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras, por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, com gols de Luan (contra) e Pepê, um em cada etapa da partida. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 55 pontos, na terceira colocação, mas com um jogo a menos do que o líder Internacional e o segundo colocado, o São Paulo.

