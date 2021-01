Vídeo mostra como será viajar de Hyperloop em 2030

A Virgin Hyperloop foi a primeira empresa a realizar testes com passageiros usando os trens de alta velocidade, no fim do ano passado. Agora, a empresa já está imaginando como a tecnologia do Hyperloop vai funcionar no futuro.

Em um vídeo publicado recentemente no YouTube, a Virgin Hyperloop apresenta um conceito de “experiência de passageiro”. A produção mostra como a companhia vê as viagens com a tecnologia em 2030.

O vídeo de aproximadamente dois minutos e meio começa exibindo uma estação do Hyperloop. O local abriga diversas cápsulas pressurizadas, que possuem uma porta conectada ao prédio para que os passageiros possam entrar.

O meio de transporte conta com bancos estofados e com algumas tecnologias. Uma base lateral traz suporte para carregamento sem fio e permite alimentar um celular. As poltronas também incluem indicadores digitais mostrando o tempo de duração da viagem.

O trem de alta velocidade viaja sem paradas e só diminui a velocidade ao chegar na próxima estação, quando os passageiros podem descer. Toda a viagem é marcada pela estabilidade do transporte, que não exige que os usuários usem cinto de segurança ou estejam sentados ao viajar em até 800 km/h.

Apesar de já estar realizando testes, a Virgin Hyperloop espera que suas operações com passageiros comecem até 2030. A previsão dá uma grande margem de tempo para a companhia transformar seu vídeo conceitual em realidade.

Segundo rememora o Engadget, a última vez que a companhia fez um vídeo conceitual da tecnologia foi em 2016. O exercício de futurologia previa como os trens de alta velocidade funcionariam em 2020. Para a infelicidade da Virgin Hyperloop, o projeto ainda não evolui tanto quanto a empresa desejava.