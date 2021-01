Ídolo maior do Santos e do futebol Mundial, Pelé mandou uma mensagem de apoio ao elenco do Peixe pouco antes da grande decisão da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, que será disputada no Maracanã, neste sábado, às 17h (de Brasília). Confira o recado do Rei no vídeo acima.

Crédito: Divulgação/FDS