Neste domingo, o Internacional venceu mais uma partida pelo Brasileirão e conquistou três pontos importantes na disputa do título da competição. No Beira-Rio, Edenílson e Patrick marcaram os gols do triunfo frente ao RB Bragantino por 2 a 1. Helinho descontou para o time paulista. Veja o vídeo dos gols da partida!

INTER SEGUE NA LIDERANÇA! VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO!