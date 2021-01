Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo levaram um susto na tarde deste sábado (23). A caminho do Morumbi para o jogo diante do Coritiba, o ônibus da equipe foi apedrejado.

Ninguém se feriu, mas os jogadores ficaram indignados e assustados, conforme apurou a reportagem do LANCE!. A Polícia Militar conseguiu identificar e prender 14 pessoas que participaram da emboscada.