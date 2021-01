Vídeo: veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Operário-PR pela Série B do Brasileiro

O Cruzeiro conseguiu três pontos importantes que afastam qualquer chance de rebaixamento à Série C. A Raposa venceu o Operário-PR por 2 a 1, gols de Rafael Sobis e Pottker, para o Cruzeiro, com Ricardo Bueno descontando para o Fantasma.

O duelo entre mineiros e paranaenses aconteceu nesta quarta-feira, 20 de janeiro, às 21h30, pela 36ª rodada da Série B.

O time azul, sem chances de acesso, subiu para a 13ª posição, com 47 pontos, oito a mais do que o Figueirense, 17º, primeiro na zona do rebaixamento.

Em contrapartida, o Fantasma, que ainda sonha com a primeira divisão, ficou com 51 pontos, caindo para a sétima posição, ficando a cinco do CSA, quarto colocado.

