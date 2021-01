Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Atlético-GO no Mineirão

O Atlético-MG voltou a vencer no Brasileiro. O Galo derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, gols de Hyoran, uma “pintura”, Junior Alonso e Jair, para o alvinegro, com Janderson descontando para o Dragão.

A equipe de Sampaoli foi firme, não deu muita margem para os goianos colocar seu melhor jogo em campo e chegou aos 53 pontos, ficando a quatro do líder São Paulo na classificação. O Atlético-GO está com 36 pontos, na 12ª posição, sete acima do Z4, o que é confortável no momento.

Próximos jogos

​

O alvinegro tem importante compromisso na quarta-feira, 20 de janeiro, contra o Grêmio, às 19h15, em Porto Alegre. Já o Dragão encara o Botafogo no mesmo dia, só que às 17h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA