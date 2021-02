Vídeo: veja os gols da vitória do Galo sobre o Fortaleza no Mineirão

Com dificuldades, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 2 a 0, gols de Guilherme Arana e Vargas, neste domingo, 31 de janeiro, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time cearense fez uma estratégia de jogo focada na defesa, impedindo que o Galo chegasse perto do gol de Felipe Alves. A falta de Keno, que está com o ligamento do cotovelo esquerdo rompido, foi muito sentida e o gol atleticano só saiu no segundo tempo, quando o lateral recebeu um bom cruzamento de Hyoran. finalizando com precisão.

O Atlético-MG “dorme” na vice-liderança e “seca” o Flamengo, que entra em campo nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, diante do Sport. O Galo está com 60 pontos e mesmo que o Rubro-Negro vença, terminará pelo menos à frente do São Paulo, que foi derrotado na rodada e caiu para a quarta colocação.O Fortaleza é o 17º com 35 pontos e segua na luta para sair do Z4.

VEJA COMO FICARAM AS POSIÇÕES DE GALO E FORTALEZA NA CLASSIFICAÇÃO