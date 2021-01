VÍDEO: Veja os gols do empate entre Palmeiras e Vasco, no Allianz Parque

A seis rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, finalmente Palmeiras e Vasco fizeram o confronto da adiado da longínqua primeira rodada. Nesta terça (26), as equipes empataram por 1 a 1, no Allianz Parque. O jovem Breno Lopes abriu o marcador, balançando as redes pela primeira vez com a camisa alviverde. Ainda no primeiro tempo, Benítez empatou o placar em bela cobrança de falta. Veja os gols no vídeo acima!

>> Confira a classificação do Brasileirão e simule os resultados clicando aqui