Juliette concorda e comenta: “Calar mais né? Agora no início eu estou mostrando tudo de ruim, todas as minhas fragilidades, agora no início”. As sisters seguem para outro espaço da casa e continuam conversando. Juliette e ressaltam os pontos positivos. Carla Diaz fala: “É porque tem uma mulher arretada aí dentro que quer falar”. Viih Tube também opina: “Você é intensa e isso não é negativo”. O trio segue falando e trocando conselhos