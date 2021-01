Viih Tube assume erro ao cuspir em gato e diz que foi agredida após repercussão · .

Participante do Big Brother Brasil 21, Viih Tube comentou sobre o dia em que cuspiu na boca de um gato, em 2016. Após ser anunciada no elenco do reality, o caso voltou à tona e, antes do pré-confinamento, ela gravou um vídeo sobre o tema. O material foi publicado neste sábado (23), no qual a youtuber assume que errou e diz que foi agredida por causa da repercussão na época.

“Meu maior medo veio à tona, ou dentro, ou aqui fora da casa. Por que o meu maior medo? É a coisa que mais odeio falar, fico desconfortável, mais evito. É o meu maior trauma da vida. Nada tira o fato que foi sem noção, errado, desrespeitoso”, pontuou Viih Tube.

Segundo a youtuber, ela evitou falar sobre o tema por cinco anos: “Quando tinha 15 anos, fiz uma brincadeira que, de brincadeira, não tem nada. Nunca foi na maldade”.

Emocionada, Viih Tube disse que a repercussão do caso causou sequelas na sua vida. Por isso, ela fica nervosa ao abordar o tema: “Pessoas no direct me mandavam mensagem, até e-mail, com o meu endereço e falando que iam me matar. Aquilo me dava muito medo. Mas o mais difícil foi o que vivi na vida real, não na virtual”.

“Não conseguia comer, tive muitos problemas psicológicos. Além de tudo isso, apanhei na rua de um homem por conta disso”, relembrou a atriz aos prantos.

“Espero desconstruir a ideia que as pessoas possam ter de mim por coisas antigas. Isso aconteceu e quis esconder, mas não tem como”, desabafou a nova sister.

Confira o desabafo na íntegra: