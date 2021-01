Viih Tube declara a brother: ‘A gente não pode esquecer o que você fez, mas não podemos te massacrar’ | casa BBB

Após longa conversa com Camilla de Lucas, o ator Lucas Penteado é chamado para conversar por Viih Tube, e os dois saem da cozinha do lado VIP para a área externa da casa do BBB21. A sister começa o bate-papo falando dos emojis de cobra que o brother distribuiu para os participantes no Queridômetro. “O cobra não é porque eu acho a pessoa falsa e mentirosa, eu queria ver qual é”, explica Lucas.