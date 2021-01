Viih Tube é participante do BBB21; conheça! | participante

“Isso é um surto pra mim. Gente, o que eu tô fazendo aqui?”. É assim que Viih Tube reage a cada pergunta em relação à vida dentro do Big Brother Brasil. Aos 20 anos, a youtuber e atriz, que soma mais de 39 milhões de seguidores nas suas redes e plataformas digitais, está confirmada no Grupo Camarote do BBB21.

“Não sei por que eles me seguem. Acho que gostam de mim por eu ser sincera, muito aberta e falar sobre o que me dá vontade. Com certeza, se eu não os tivesse comigo, seria muito mais difícil”, declara Vitória, sobre seus fãs. Com um canal de vídeos criado em 2013, ela começou a se aventurar no universo da internet aos 12 anos, fazendo vídeos sobre o seu dia a dia. Nos últimos anos, além de compartilhar parte de sua vida, Viih Tube também escreve e atua em webséries voltadas para o público teen.

“Como eu comecei bem nova na internet, passei por muita coisa. Acho que as polêmicas, o que você fala e depois se arrepende, são as partes mais difíceis. Porque nem sempre as pessoas vão te entender, nem querer te ouvir.”

Vitória passou por diferentes fases da vida diante dos olhos do público e acredita que o que viveu teve um papel muito importante no seu processo de crescimento, inclusive os momentos mais duros: “Tudo o que eu passei me fez uma mulher mais forte, me amadureceu muito.”

Para ela, a experiência do confinamento no BBB representa a oportunidade de uma conquista pessoal: “Um dos meus maiores objetivos é superar os meus medos. Eu sou um pouco insegura por causa de tudo o que eu já passei na internet… E chega, sabe? O BBB vai me ajudar a mostrar quem eu sou, um outro lado meu. Eu realmente espero conseguir sentir algo único lá dentro”.

E será que a ficha de que ela é uma das sisters do BBB21 já caiu? Viih Tube diz que só vai acreditar mesmo que tudo isso é real no momento em que passar pela porta da casa mais vigiada do Brasil, mas já consegue se imaginar vivendo algumas situações do jogo:

“Quero fazer amigos lá dentro e curtir muito as festas. Eu sou um pouco competitiva e vou me esforçar muito. Até porque, se eu for a primeira a sair em uma Prova de Resistência, acho que a minha mãe me mata de vergonha”, conta, aos risos. Bem ligada à família, Vitória mora com o namorado, Bruno Magri, que também é influenciador digital.

“A gente é muito colado, se entende demais. É óbvio que eu vou sentir muita falta dele lá dentro, mas vai dar tudo certo. Ele confia em mim e eu confio nele”.

A ansiedade é grande por esse novo capítulo na história de Vitória que, aos 20 anos, já tem uma longa lista de realizações pessoais e profissionais: “A minha vontade de vivenciar isso é muito maior do que qualquer coisa”, afirma.

