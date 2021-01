Eles especulam sobre a possibilidade do primeiro anjo ser autoimune: “Muito difícil de ter autoimune, sabe porque, porque já tem muita gente imune ”, diz Viih Tube se referindo aos seis imunizados escolhidos pelo público e Lucas Penteado que venceu a primeira prova do BBB21. Viih Tube comenta também que Caio estava bem tenso antes do resultado da prova com medo de ir pro paredão: “Eu senti ele com um pouquinho mais de medo porque está chegando perto do paredão.”, diz ela.