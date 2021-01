Vikstar oferece 800 vagas de emprego para trabalho em casa

Vikstar divulgou a abertura de 800 vagas de emprego para o primeiro semestre de 2021. As oportunidades são destinadas para os moradores de Barretos, município de São Paulo. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

Vikstar abre vagas de emprego

A Vikstar, empresa que oferece serviços de telecomunicações, divulgou novas vagas de emprego em regime Home Office para os moradores de Barretos, no interior de São Paulo. Além disso, há oportunidades para Pessoas com Deficiência.

Os aprovados no processo seletivo atuarão nas áreas de Administração e Operações.

Veja abaixo os cargos oferecidos pela Vikstar:

Operador de telemarketing;

Assistente de infraestrutura;

Teleoperador;

Analista.

As inscrições para as vagas em Barretos abrem no dia 18 de janeiro, com encerramento no dia 31 de dezembro de 2021.

Além das vagas oferecidas na região de Barretos, há diversas oportunidades para trabalhar em São Paulo, capital paulista. Confira-as a seguir:

Analista de comunicação e marketing;

Analista de indicadores;

Agente de processos;

Operador de telemarketing (Home Office);

Supervisor de Call Center.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site do LinkedIn e assistir a live que a Vikstar irá realizar nesta quarta-feira (20) às 14h. A empresa divulgará mais detalhes sobre as inscrições e as 800 vagas ofertadas.

Alguns requisitos já foram divulgados pela empresa, entre eles estão: os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

Além disso, o salário oferecido é de R$ 1.045 com direito a benefícios e adicionais variáveis.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!