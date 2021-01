Vilã em Haja Coração, atriz recebeu mensagens de ódio de fãs de Shirlipe · .

Intérprete da vilã Jéssica em Haja Coração, Karen Junqueira sofreu nas mãos dos fãs de Shirlipe. Ex-namorada de Felipe (Marcos Pitombo) e rival de Shirlei (Sabrina Petraglia), a patricinha fez de tudo para separar o casal no folhetim de Daniel Ortiz. O público não engoliu as maldades da personagem, e a atriz foi massacrada nas redes sociais.

“Já recebi mensagens de ódio bem ofensivas, mas acabo relevando porque acredito que isso faz parte da profissão. Sabemos que um trabalho foi bem feito quando o público não separa a personagem da atriz na vida real”, disse a loira em entrevista para a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra.

Apesar do público ter passado do ponto com a artista, o ódio por Jéssica é justificado na trama atualmente reprisada na faixa das 19h. No folhetim, a dondoca humilhou a filha de Francesca (Marisa Orth) e fez a empregada passar por diversos perrengues.

A patricinha também faz questão de xingar a personagem de Sabrina Petraglia por sua deficiência física. A “gata-borralheira” da novela sofreu um acidente na infância causado por Carmela (Chandelly Braz) e ficou manca.

Para Karen, a reação negativa do público mostra que o telespectador entende que os comentários preconceituosos feitos pela vilã devem ser condenados. “Toda essa revolta é um sinal de que esse combate à discriminação está sendo feito, o que é essencial”, ressaltou.

Reprise das sete

A atriz também ficou empolgada com a segunda exibição do folhetim na Globo. Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a emissora optou por exibir uma nova reprise no horário para dar tempo de finalizar as gravações de Salve-se Quem Puder, que tem previsão de voltar ao ar a partir de março deste ano.

“Estou muito feliz por poder rever cenas que marcaram minha carreira. Jéssica foi um papel importante e levantou temas necessários como o preconceito aos portadores de deficiência física. Sem contar que era tanta vilania, que tinha até esquecido o quão má era a Jéssica”, disse Karen.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

