Vila Nova derrota o Santa Cruz e assume a liderança do grupo C do Brasileiro Série C

O Vila Nova venceu o Santa Cruz por 2 a 1 em casa, no estádio Oba, neste sábado, em partida válida pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Alan Mineiro e Pedro Bambu marcaram para o time da casa e Chiquinho diminuiu para os visitantes.

Com a vitória, o Vila Nova assumiu a liderança do grupo C com 7 pontos. Já o Santa Cruz é o lanterna com 5 pontos.



Foto: Divulgação/Santa Cruz

Na sexta e última rodada, o Santa Cruz recebe o primeiro colocado do grupo, o Brusque, no estádio Arruda, enquanto o Vila Nova visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior. Os dois jogos serão disputados no domingo (17), às 18h.

O jogo – Com 10 minutos do primeiro tempo, Alan Mineiro abriu o placar para o Vila Nova com um chute de fora da área que acertou o ângulo. No segundo tempo, Pedro Bambu pegou rebote da cobrança de falta e mandou um chute forte, de perna esquerda, para o fundo do gol, aos 34 minutos. No último lance, Chiquinho pegou o rebote na trave e diminuiu a diferença do placar.