Vila Nova desperdiça pênalti e é atropelado em casa pelo Brusque

Nesta sábado, Vila Nova e Brusque deram continuidade ao quadrangular do Campeonato Brasileiro pela Série C. Jogando no Estádio OBA, em Goiânia, o time da casa foi atropelado e perdeu para os visitantes por 3 a 0.

Thiago Alagoano foi o destaque da partida. O atacante do Brusque deu a vitória para a equipe catarinense abrindo o placar aos 40 minutos da primeira etapa e ampliando o resultado já no segundo tempo, aos 20 minutos.

O Vila Nova teve a chance de balançar a rede e empatar o jogo quando a vitória ainda era mínima para os visitantes, mas Henan desperdiçou a cobrança de pênalti parando no goleiro Juan Carneiro. Marco Antônio liquidou a fatura nos acréscimos e anotou o terceiro tento.

A vitória deixa o Brusque temporariamente na liderança do grupo e o Vila Nova na lanterna. Santa Cruz e Ituano ainda entram em campo pela 4ª rodada e podem mudar a tabela de classificação.