Vila Nova goleia o Remo e fica muito perto do título da Série C do Brasileiro

Vila Nova e Remo iniciaram neste sábado a disputa da final da Série C do Brasileiro, em Goiânia. Os mandantes golearam por 5 a 1, com gols de Talles (duas vezes), Alan Mineiro e Henan (duas vezes). Gilberto Alemão descontou para a equipe de Belém.

O primeiro tempo foi cheio de emoção. Os visitantes abriram o placar logo aos nove minutos, com Gilberto Alemão, após cobrança de escanteio. Os donos da casa empataram aos 24, com Talles, que pegou rebote da defesa paraense e mandou para o gol.

Aos 36, veio a virada, novamente com Talles. O atacante aproveitou cruzamento na área e fez o segundo do Vila Nova. E os mandantes ainda ampliaram, já nos acréscimos, com Alan Mineiro. O meia cobrou falta com perfeição e fez 3 a 1 para os goianos.

Na segunda etapa, o Vila Nova seguiu no embalo e marcou mais duas vezes com Henan. O atacante fez de cobertura aos 13 e de cabeça aos 24. Goleada da equipe local.

Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 17h (de Brasília), em Belém, para o segundo jogo da decisão.