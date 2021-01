Vila Nova vence o Ituano fora de casa e garante acesso à Série B do Brasileirão

O Vila Nova está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe goiana bateu o Ituano por 1 a 0, fora de casa, e terminou a Segunda Fase da Terceira Divisão na liderança do Grupo C.

Após um primeiro tempo equilibrado no Estádio Dr. Novelli Júnior, os visitantes partiram para a pressão na segunda etapa, e a estratégia deu resultado. Aos 31 minutos, Emanuel Biancucchi, que havia acabado de entrar na partida, bateu com categoria da entrada da área e marcou um golaço, definindo a vitória.

Com o triunfo, portanto, o Vila Nova foi a 10 pontos, assumindo a primeira posição do Grupo C, já que no outro jogo da rodada, o vice-líder Brusque perdeu para o Santa Cruz. Com isso, o Tigre se garantiu na final da Série C do Brasileirão, onde enfrentará o Remo.

Santa Cruz x Brusque

Já classificado para a Série B da próxima temporada, o Brusque entrou desligado na partida contra o Santa Cruz e deixou o Estádio do Arruda com uma derrota de 3 a 1. Pipico, Vitinho e William Alves marcaram para os pernambucanos, enquanto Thiago Alagoano descontou para os catarinenses.

O Tricolor precisava contar com um tropeço do Vila Nova para voltar à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.