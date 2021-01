Vila Nova volta a vencer o Remo e conquista a Série C do Brasileirão

O Vila Nova é o novo campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Após golear o Remo por 5 a 1 no jogo de ida, o Tigre votou a vencer o Leão neste sábado, dessa vez por 3 a 2, fora de casa. Com isso, o time goiano levantou o troféu da competição pela terceira vez em sua história.

O VILA NOVA FUTEBOL CLUBE É TRICAMPEÃO BRASILEIRO! 🏆🇦🇹#SomosTri ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/myITXVnFSg — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) January 30, 2021

E a partida começou bem agitada no Mangueirão. Com o relógio marcando apenas seis minutos, Felipe Gedoz arriscou de fora da área e colocou os mandantes à frente. No lance seguinte, no entanto, Alan Mineiro deixou tudo igual, também em um arremate de longe.

Já aos 35, o clube paraense voltou a liderar o placar, dessa vez com tento de Lucas Siqueira, que só teve o trabalho de completar para o fundo da rede após a bola sobrar para ele dentro da área. Entretanto, mais uma vez os goianos foram rápidos na reação. Aos 39, Pablo aproveitou o cruzamento de Hernan para empatar.

Na segunda etapa, o Remo até esboçou uma pressão em busca de mais gols, mas quem acabou marcando foram os visitantes. Com 42 minutos, Pedro Bambu cruzou da direita e Mimica, na tentativa de cortar, fez contra.

Com o resultado, portanto, o Vila Nova se consagrou campeão da Série C do Brasileirão pela terceira vez em sua história.