Vilão de Poliana é contratado pelo Grupo Globo após demissão do SBT · .

Demitido do SBT após o fim da novela As Aventuras de Poliana, o ator Lucas Burgatti foi contratado pelo canal Gloob, do Grupo Globo, para se juntar ao time de apresentadores do game show Rolê Gloob de Férias, que estreia nesta quarta-feira (13).

Burgatti deu vida ao vilão Erick na trama infantil do SBT e estava confirmado no elenco de Poliana Moça, que seria gravada em 2020. Mas com a pandemia do novo coronavírus, a emissora de Silvio Santos entrou em uma grande crise e acabou com seu setor de dramaturgia, demitindo toda a equipe e elenco.

No Gloob, o ex-namorado de Sophia Valverde irá auxiliar Nicole Orsini e Pedro Motta, apresentadores titulares do game show.

Ele recebeu o título de “Rolezeiro Real Oficial do Digital” e ficará responsável por ler os comentários dos telespectadores nas redes sociais, além de se revezar com Nicole e Pedro no comando dos desafios. Burgatti também apresentará as lives que serão realizadas ao final de cada episódio do programa.

A nova temporada do Rolê Gloob de Férias reunirá os elencos de D.P.A., Escola de Gênios e Bugados, que formarão times mistos e serão submetidos a diversas brincadeiras. Todos os pontos acumulados ao longo dos quatro episódios definirão a equipe vencedora do game show.