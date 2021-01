Vilão de Salve-se Quem Puder, Renzo terá final feliz na novela; saiba como · .

O histórico criminoso de Renzo (Rafael Cardoso) não o impedirá de ser perdoado e ter um final feliz em Salve-se Quem Puder. Neste ano, a novela voltará a ser exibida na Globo, e o desfecho do personagem já foi definido. Ele conseguirá ajudar as protagonistas e encontrará um novo amor.

O personagem de Rafael Cardoso começou a novela do lado do mal, aliado à tia perversa, Dominique (Guilhermina Guinle). Ao longo dos capítulos, ele foi se mostrando sua insatisfação com essa incursão no crime e o arrependimento de ter se envolvido nos trambiques da tia, principalmente após perceber que estava apaixonado por Alexia (Deborah Secco).

Na reta final da trama, o autor Daniel Ortiz dará a chance de Renzo se redimir. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, o rapaz conseguirá provas para que Dominique seja presa. Assim, Alexia, Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) ficarão livres dos criminosos e poderão voltar a viver suas vidas.

Por essa atitude, Renzo será perdoado por Alexia e Rafael (Bruno Ferrari). “Você me ajudou de todas as formas pra compensar o seu erro. E, como Alexia disse, e eu concordo, você é um cara bacana. Eu prefiro me livrar desse rancor e te perdoar do que perder um amigo como você”, dirá o executivo.

O ex-vilão não terminará a novela ao lado da personagem de Deborah Secco, mas encontrará um novo amor. Ele se aproximará e se apaixonará por Aurora, interpretada por Gabriela Moreyra.

Paralisada em março de 2020, Salve-se Quem Puder já teve seus capítulos finais gravados nos Estúdios Globo. A novela voltará a ser exibida neste ano, e a data definitiva da reestreia ainda não foi divulgada.