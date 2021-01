Villareal confirma favoritismo e vence Zamora pela Copa do Rei

A tarde desta terça-feira marcou o início da segunda rodada da Copa do Rei. Disputada em partida única, Zamora e Villarreal duelaram na Ruta de La Plata e o Submarino Amarelo bancou o favoritismo vencendo os donos da casa por 4 a 1.

Com uma campanha notável no Campeonato Espanhol, em quarto lugar, o comandante Unai Emery rodou o elenco do Villarreal e deu oportunidade para alguns jogadores mostrarem trabalho.

O Submarino Amarelo conseguiu construir o resultado ainda na primeira etapa e mais tarde ampliou o marcador, transformando em goleada. Carlos Bacca, Yeremi Pino, Fernando Niño e Dani Raba deram a vitória para os visitantes, enquanto Carlos Blanco anotou o único tento do Zamora.

Time da terceira divisão despacha Celta de Vigo, de Eduardo Coudet

A zebra apareceu nesta terça-feira, no estádio Can Misses. A equipe do Ibiza atropelou o Celta de Vigo, comandada pelo ex-Internacional, e eliminou os galegos com o placar de 5 a 2.

‘Chacho’ fez o que qualquer a maioria dos técnicos fariam – após uma sequência difícil no Espanhol e perder seus dois principais jogadores por lesão, o argentino rodou o elenco e foi surpreendido. Agora o Celta disputa apenas o Campeonato Espanhol.

Outros resultados da rodada:

Córdoba 1 x 0 Getafe

Linares 0 x 2 Sevilla