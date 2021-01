Villarreal e Valencia avançam para oitavas de final da Copa do Rei

Em rodada com seis jogos pela Copa do Rei, Villarreal, Valencia, Osasuna, Granada, Betis e Navalcarnero se classificaram para as oitavas de final da competição espanhola.

O Villareal saiu do estádio Heliodoro Rodríguez López com a vaga em duelo com o Tenerife. A partida terminou em 1 a 0 com gol de Fer Nino aos 45 do segundo tempo.

Em confronto no mesmo horário, o Valencia teve vida mais fácil contra o Alcorcón e garantiu o avanço na competição com placar de 2 a 0. Os gols da partida ficaram por conta de Koba Koindredi e Manu Vallejo.

Com dois gols nos primeiros 30 minutos de partida, o Osasuna mostrou sua força como visitante e venceu o Espanyol por 2 a 0 no estádio Cornellà-El Prat em partida disputada às 08h (de Brasília). Javier Martínez Calvo e Kike Barja garantiram a equipe na próxima fase da competição.

Mais cedo, foi a vez do Granada estragar a festa dos donos da casa. A equipe venceu o Málaga no estádio La Rosaleda por 2 a 1 com gols de Fede e Molina no primeiro tempo, Quintana descontou na segunda etapa.

Pelo placar de 3 a 1, o Navalcarnero virou a partida contra o Eibar em confronto disputado ao meio-dia no estádio municipal Mariano Gonzalez. Yoshinori Muto abriu o placar para os visitantes, mas Juan Esnaider (2x) e Manu Jaimez garantiram os donos da casa na próxima fase.

Na outra partida do mesmo horário, o Betis visitou o Sporting Gijón no estádio El Molinón e saiu com vitória de 2 a 0 construída na primeira etapa da partida. Rodri e Sergio Canales marcaram os gols que fizeram a equipe avançar de fase.